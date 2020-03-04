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Bodrum, yelkencilerin de gözdesi

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, tatil yapmak isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı yelken sporcularının da tercihi konumunda - Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan: - "Yabancıları, özellikle yarış alanları, tesisler, konaklama imkanları, ulaşım ve güvenlik gibi konular cezbediyor"

OSMAN URAS - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, tatil yapmak isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı yelken sporcularının da tercihi haline geldi.

Yaz mevsiminde çok sayıda turisti ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesi, yelken sporuna elverişli olması nedeniyle özellikle eylül-mayıs döneminde bu sporla ilgilenenlerin kamp yaptığı bir merkez olarak öne çıkıyor.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) katkılarıyla Bodrum'da, farklı sınıflarda yarış ve kamp organizasyonları gerçekleştiriliyor. Hem kamp yapmak hem de yarışlara katılmak için ilçeye gelen yerli ve yabancı sporcuların antrenmanları ile yarışlardaki mücadeleleri renkli görüntüler oluşturuyor.

- Kayhan: "Fiziki şartlar çok önemli"

TYF Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un fiziki şartları, doğası, tesisleri ve kulüpleriyle yelken sporunda Türkiye'nin lokomotifi konumunda bulunduğunu söyledi.

2021 Optimist Dünya Şampiyonası ve 2023 Dragon Dünya Şampiyonası ile rüzgar sörfü sınıfında 2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılacağının açıklandığına dikkati çeken Kayhan, "Bodrum, yerli ve yabancı birçok sporcunun kamp merkezi haline geldi. Yelken sporunda fiziki şartlar çok önemli. Yabancıları, özellikle yarış alanları, tesisler, konaklama imkanları, ulaşım ve güvenlik gibi konular cezbediyor." diye konuştu.

Kayhan, ilçeden farklı sınıflarda çok sayıda milli yelkencinin çıktığını, bunun da Bodrum'un bu spora elverişliliğini gösterdiğini ifade etti.

- Antrenör ve sporcular Bodrum'dan memnun

TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik, kamplarının çok güzel geçtiğini belirterek, "Farklı kulüplerden gelen sporcular da Bodrum'un ikliminden faydalandı. Daha fazla suda kalabildiler." değerlendirmesinde bulundu.

Pendik Yelken Kulübü Başantrenörü Emin Yaşa ise, "Burada olmaktan çok memnunuz. Bodrum dünyanın en güzel yerlerinden biri. Havası, deniz şartları yelken için gerçekten biçilmiş kaftan. Her sene burada olmayı iple çekiyoruz. Aklımız hep burada kalıyor." şeklinde konuştu.

Yelkencilerden Gökhan Oral ise katıldığı yarışların çok heyecanlı geçmesi nedeniyle ilçeyi tercih ettiklerini aktardı.

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