YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum yollar yenileniyor

Bodrum yollar yenileniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 24.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da Bodrum genelindeki yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı.Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde önemli cadde ve sokaklardan başladığı çalışmalarında son bir ayda; Bitez Mahallesi Adliye Caddesi, Yalıkavak Mahallesi Barış Caddesi, Gündoğan Mahallesi Farilya Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Bodrum Belediyesi korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da Bodrum genelindeki yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde önemli cadde ve sokaklardan başladığı çalışmalarında son bir ayda; Bitez Mahallesi Adliye Caddesi, Yalıkavak Mahallesi Barış Caddesi, Gündoğan Mahallesi Farilya Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca bu caddelere bağlanan ara sokaklarda da asfalt çalışması yaparken, Bodrum genelinde bozulan bazı yollarda asfalt yama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yeni asfalt yapılan bu caddelerde ayrıca kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan bu çalışmalarda toplam 5.7 km yol asfaltlanırken, toplamda 10940 ton asfalt kullanıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümde asfalt çalışmasına başlarken, İsmet İnönü Caddesi’nde de asfalt kazıma işlemine başladı.
Ekipler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince normal şartlarda işlek olduğu için asfalt çalışması yapılması zor olan Bodrum Devlet Hastanesi yolu ve otopark alanında ise 25 Nisan 2020 ile 26 Nisan 2020 tarihlerinde yol bakım çalışması yapacak.
Öte yandan Fen İşleri Ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı ve zamanla tahrip olarak yol çizgileri silinen yollarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışması yapıldı. Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk sahalarında bulunan yollarda çizgi çalışması gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Muğla Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:13
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:56
Yatsı
21:19

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Fidan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Marmaris’te jandarma hava destekli trafik denetimi yaptı

Marmaris’te jandarma hava destekli trafik denetimi yaptı

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.