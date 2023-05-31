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Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi

31.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi.

Rodos'tan yola çıkan 277 metrelik "Resilient Lady" isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz toplam 1410 yolcu ile 1092 personel bulunduğu bildirildi.

Çeşme Limanı'ndan gelen "Seabourn Encore" adlı 180 metrelik gemide ise çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 572 yolcu ile 415 personel bulunduğu öğrenildi.

Gemilerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Bazı tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Resilient Lady", akşam Mikanos'a, "Seabourn Encore" ise Rodos'a gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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