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Bodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindi

24.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da başlatılan dev altyapı projeleri tamamlanma aşamasına geldi.

Bodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindi

Günlük kur ile 1 Milyar 326 Milyon TL’ye mal olan projeler ile Bodrum güçlü bir altyapıya ulaşacak.

97 BİN METRE YENİ KANALİZASYON HATTI YAPILDI

Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini içine alan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi çerçevesinde yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Bunun yanı sıra 2 bin 263 muayene bacası ve 979 parsel bacası imalatı tamamlanırken 19 terfi merkezi yapının yüzde 76’lık kısmı tamamlandı. Çalışmalar çerçvesinde Koyunbaba, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri ve Erdemil Mahallelerinde kanalizasyon şebeke imalatları devam ediyor. Bakanlık tarafından ihale edilen ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi yapılacak olan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin ise yüzde 61’i tamamlandı. 350 Milyon TL’lik proje çerçevesinde 5 bin 200 metre kanalizasyon şebeke ve 6 bin 800 metre basınçlı terfi hat çalışması yapıldı.

ÇEVRECİ ARTIMA TESİSLERİ BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum’un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan atıksu arıtma tesisi yatırımları hızla ilerliyor. 231 Milyon TL’lik Bodrum Tugutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin 87’si tamamlandı. İleri Biyolojik arıtma yapabilecek olan tesisin inşaat çalışmaları biterken, elektro mekanik ekipman montajları devam ediyor. Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasitelerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten proje çerçvesinde ise çalışmaların yüzde 79’u tamamlandı. 226 Milyon 580 Bin TL’ye mal olan proje ile Gümbet atıksu arıtma tesisi 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi 4 kat büyütülecek ve MBR sistemiyle kaliteli bir arıtma yapılacak.

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