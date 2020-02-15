YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği

Bodrum’da 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu tarafından “Edebiyat ve Sinema” temasıyla 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği düzenlendi.Oasis AVM’nin ev sahipliğinde Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda edebiyat sevdalısı, okulların edebiyat kulübü öğrencileri ile birlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da katıldı.Bodrum’un yerel kültür ve sanat faaliyetlerini ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleriyle buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak adına düzenlenen etkinliğe öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç, şair ve yazar Aydın Şimşek ve Dilbilimci Prof.Dr.

Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu tarafından “Edebiyat ve Sinema” temasıyla 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği düzenlendi.
Oasis AVM’nin ev sahipliğinde Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda edebiyat sevdalısı, okulların edebiyat kulübü öğrencileri ile birlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da katıldı.
Bodrum’un yerel kültür ve sanat faaliyetlerini ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleriyle buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak adına düzenlenen etkinliğe öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç, şair ve yazar Aydın Şimşek ve Dilbilimci Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu konuk olarak katıldı.
Etkinlik, Hasan Özkılıç tarafından yazılan Dünya Öykü Günü Bildirisi’nin Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu üyesi şair Filiz Yazıcılar’ın okumasıyla başladı. Ardından ise ’Balıkçı’nın Merhabası’nı Halil İbrahim İper -Adnan İper Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Kara okudu.
Etkinlik, öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç ile şair ve yazar Aydın Şimşek söyleşisi, ardından ise Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu üyelerinin yazdığı öykülerin okunmasıyla devam etti.
Söyleşinin ardından konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Edebiyat benim şahsım üzerinde bir dönüm noktasıydı. Yıllar önce, eski bir askerim, eski bir Türk subayıyım ben, zorda kaldığım bütün zamanlarda edebiyata sıkı sıkı sarılarak benim için umut olmuştur her zaman. Ve hayata yeniden başlamama, yeniden kendime gelmemi sağlamıştır. Biraz önce, Hasan Özkılıç hocamın yazdığı bildirgeyi sevgili Filiz Hanım okurken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Edebiyatın, öykünün bir vicdan olduğundan bahsetti, bu gerçekten çok önemli bir kavram. Umarım bundan sonraki günlerde, hayatımızda her zaman vicdanlı günlerle baş başa kalırız." dedi.
Etkinlik, Dilbilimci Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu’nun ’Romandan Sinemaya Anayurt Oteli’nin Zebercet’i’ sunumuyla devam ederken, katılımcıların konuşmacılara yönelttiği soruların cevaplanmasıyla yaklaşık 3 saat sonra sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Muğla Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:26
İkindi
16:25
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Kafadar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Jülide Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.