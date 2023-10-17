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Bodrum’da 150 tekne ve bin 500’ü aşkın yarışçı rüzgarla buluştu

17.10.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Bu yıl 35. kez düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup için tekneler, rüzgarla buluştu.

Göz kamaştırıcı güzellikteki mavi sular üzerinde başlayan mücadele, 150’nin üzerinde tekne ve 1500’ü aşkın yarışçının katılımıyla Bodrum-Bodrum etabıyla başladı.

Bodrum-Bodrum etabıyla başlayan Maximiles Black The Bodrum Cup’ta, protokol teknesinden denize çelenk atılarak denizde yaşamını yitirenler anıldı. Çelenk atıldığı esnada tüm yarışçılar ve seyirciler için bir görsel şölen sunuldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da arasında olduğu çok sayıda protokol üyeleri, denizde hayatlarını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktı. Ege’nin mavisi ile gökyüzünün turkuazının kucaklaştığı yerde, yelkenlerini dalgalarla buluşturan tekneler, adeta dans edercesine suyun üzerinde süzülmeye başladı. Yarışın ilk gününden itibaren deneyimli yarışçılar ve amatörler, beceri, cesaret ve stratejiyi bir araya getirerek denizin zorlu şartlarına meydan okudu. Katılımcılar arasında dünya çapında tanınan yelkencilerin yanı sıra, bu heyecan verici sporun genç yetenekleri de bulunuyor.

Maximiles Black The Bodrum Cup sadece bir yarış olmanın ötesinde, katılımcılarına ve ziyaretçilerine unutulmaz hatıralar ve deneyimler sunuyor. Yarışın ilerleyen günlerinde, çeşitli sınıflarda ve kategorilerde gerçekleşecek heyecanlı mücadelenin sonunda Candan Erçetin ve Senfoni Orkestrası konseriyle yarışlar son bulacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ilk yarış Selanik’ten başlamış, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda son bulmuştu. Ardından rotalarını Bodrum’a çeviren yelkenli tekneler, önceki gün Bodrum’a varmıştı. Dün kanpana töreni ile Maximiles Black The Bodrum Cup yarışları Bodrum etabı başladı. Bugün yüzlerce yelkenli yatın, 5 gün sürecek olan kıyasıya mücadelesi başladı. Bodrum - Bodrum etabının ardından, Bodrum - Çökertme, Çökertme - Kisebükü, Kisebükü - Bodrum ve Bodrum - Bodrum etabıyla yarışlar son bulacak.
Bodrum Cup’ın bu yıl 35.’sinin düzenlendiğini kaydeden Onursal Başkan Erman Aras, "Her şeyin başlangıç noktası olan Selanik’ten başlamak istedik. 13 yatımız ile Selanik’e gittik ve çok duygusal anlar yaşadık. 20 gündür denizdeyiz. Oradan Çanakkale’ye geldik ve şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik. Atatürk’ün gözünü açtığımı yerden gözünü kapattığı yer olan Dolmabahçe’ye kadar seyrimizi yaptık. Dolmabahçe’de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Atamıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti. İstanbul Boğazı’nda yelken açan bütün guletlerimiz çok güzel görseller ile oradan ayrıldı, Bodrum’a kadar yarışarak geldik. Bugün de Bodrum Cup yarışını başlatmış oluyoruz. 5 gün sürecek ve yaklaşık 150 civarında yatımız denizde. Yerli ve yabancı 1500’ün üzerinde kişi var. Bodrum Cup’ta heyecanlı anlar bizi bekliyor" dedi.

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