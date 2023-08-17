Bodrum’da 17 Migros çalışanı yemekten zehirlendi

Migros Market’in Konacık, Türkbükü ve Turgutreis mahallelerindeki çalışanları, öğle yemeğinde kıymalı makarna, dolma, yoğurt ve şehriye çorbası yedi. Birkaç saat sonra kendilerini iyi hissetmeyen çalışanlar, kusma şikâyetleri ile hastaneye başvurmaya başladı. Araçları ile hastaneye gitmeye çalışan personeller, yarı yolda daha da kötüleşip kaza tehlikesi atlatınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kurye olarak çalışan personellerden bazılarının ise paket servis teslimi yaptıkları yerlerde yığılıp kaldıkları öğrenildi. 17 kişinin gıdadan zehirlendiği bildirilirken, kendi imkânları ve ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 17 personel, tedavi altına alındı. Çalışanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GIDA NUMUNELERİ ALINDI

Gıda zehirlenmesi ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından saha kontrolü gerçekleştirdi. Yemek firmasının üretim merkezinin bulunduğu Milas’ta da İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenerek denetim yapıldı. İhbara konu olan üretim işletmesinden gıda numuneleri alınarak analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Öte yandan, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 17 kişiyi tedavi sürecinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATAN HİÇBİR İŞLETMENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ”

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, il genelinde tüketicilerin gıda güvenilirliği ihlali ile ilgili her tür ihbar ve şikâyetlerini ALO174 Gıda Hattı’na yapabileceklerini hatırlatarak, “Bu çağrı merkezimiz tarafından aldığımız tüm ihbarlara mesai mefhumu gözetmeden müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu ihbarların gıda kontrol mekanizmasına çok önemli katkı sağladığını lütfen aklından çıkarmasın. Biz, halk sağlığını riske atan hiçbir işletmenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli işlemleri derhal başlatırız. Vatandaşlarımız da tükettikleri gıdaların son tüketim tarihine, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve kokuya ve gıda satışına uygun olmayan koşullara lütfen hassasiyet göstersin ve ekiplerimizi bilgilendirsin. Biz gerekeni yaparız” diye konuştu.

