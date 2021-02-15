Bodrum'da 17 suçtan aranırken yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda yakalanan ve 17 suçtan arandığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi, Bodrum'un Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette aranan kişinin olduğu istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçması, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığının ihlali gibi 17 suçtan aranan M.A, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

