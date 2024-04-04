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Bodrum’da 189 sürücüye 387 bin lira ceza

İHA İHA
04.04.2024 15:46
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

Bodrum’da 189 sürücüye 387 bin lira ceza

Yapılan denetimlerde 189 sürücüye toplamda 387 bin 231 lira cezai işlem uygulanırken, 32 motosiklet ve 20 sürücü ise trafikten men edildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda, sürücülerin bir çoğunun trafik kurallarına uymadan trafiğe çıktığı tespit edildi. Bu kapsamda düğmeye basan ekipler, yaptıkları denetimlerde 189 sürücüye toplamda 387 bin 231 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca denetimlerde 32 motosiklet ve 20 sürücü de trafikten men edildi. Trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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