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Bodrum’da 380 kaçak yapı yıkıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bodrum’da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” aralıksız devam ediyor.

Bodrum’da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” aralıksız devam ediyor. Bölgede, 2019 Nisan ayından bu yana 380 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bodrum’un betonlaşmaya yenik düşmemesi, kıyılarının korunması, mimari kültürünün yok edilmesinin önüne geçilerek doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında vatandaş-belediye işbirliğinde çalışmalar sürüyor. Tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanarak yıkım kararları onaylanan yapıların önemli bir oranı mal sahipleri tarafından yıkılıyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının tespiti ile Belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan yapılar bir bir yıkılıyor.

2019 Nisan ayından bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380 yapının yıkımı yapıldı. Bu kaçak yapıların 158’i Belediye ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkıldı. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin bir kısmı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı.

127 kaçak yapının Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkım işleminin gerçekleştirildiği seferberlik kapsamında tespiti yapılan 1600 kaçak yapının hukuki işlemleri ise devam ediyor.

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