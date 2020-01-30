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Bodrum’da 39 göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Bodrum Gümbet açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 Suriye, 11 Filistin, 9 Afganistan, 4 İran ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan 39 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum’da 39 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum Gümbet açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 Suriye, 11 Filistin, 9 Afganistan, 4 İran ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 39 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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