Bodrum’da 48 göçmen yakalandı, 19’u kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



