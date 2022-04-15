Bodrum'da "Akdeniz Edebiyat Günleri" başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Akdeniz Edebiyat Günleri" düzenlendi.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kent Konseyi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle 15-17 Nisan'da "Edebiyat ve Çevre" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, ilçedeki bir otelde başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Bodrum'un, doğal, tarihi ve kültürel mirasıyla, sanat ve iyilik duygularının insanları çabucak etkisine aldığı büyülü bir kent olma özelliğini asırlardır koruyarak bugünlere kadar geldiğini söyledi.

Batı edebiyatının ilk büyük eserlerinin yazarı kabul edilen Homeros'un, Bodrum'dan "Ebedi Mavilikler Ülkesi" diye söz ettiğini dile getiren Aras, "Edebiyat ve Aydınlanma" temalı ilk görkemli buluşmayı gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Aras, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın doğumunun 132'nci yılında hazırladıkları anma etkinliklerini, biraz daha farklı ve etkinliklere başka bir perspektif kazandırarak yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlikte, Alman hükümetinin kültürden sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ile müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli de edebiyat ve gündemdeki konular üzerine konuşma yaptı.

"Akdeniz Edebiyat Günleri" 17 Nisan'da sona erecek.

