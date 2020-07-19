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Bodrum'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali sahnelendi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.07.2020 23:39 | Son Güncelleme

Bodrum'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali sahnelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komediyi sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Ken Ludwing'in "Bir Tenor Aranıyor" adlı ödüllü oyunu, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik alanına ateşleri ölçülerek alınan izleyenler, aralarında birer koltuğu boş bırakarak oturdu.

Doğan Çelik'in yönettiği, koreografisi Yeşim Oktar'a ait iki perdelik müzikal komedinin piyanistliğini Yaman Dikener yaptı.

Otel odasında geçen müzikalde, ünlü bir tenorun yaşadığı komik olaylar anlatılıyor. Tenorun yediklerinden rahatsızlanıp konsere çıkamaması ve yerine yeteneği keşfedilmeyen kişinin çıkmasını konu alan oyun ilgiyle izlendi.

"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" 21-22 Temmuz'da Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, müziği Melih Kibar’a ait "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile devam edecek.

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