Bodrum’da bulunan SEBA Taş Evler’in hem ısıtma hem de soğutması LG’ye emanet

İSTANBUL (AA) - SEBA Taş Evler, yerden ısıtmalı evleri için hem ısıtma hem de soğutma ürünlerinde LG’yi tercih etti.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum’un yazın çok sıcak, kışın da sert rüzgarlara ve yağmurlara ev sahipliği yapan iklimi için en uygun planlama ile, LG VRF sistemleri, klimaları ve ısı pompaları kullanıldı. Her odanın kendine ait bir kumanda paneli olan projede, evde sadece istenilen alanın ısıtılıp soğutulabileceği gibi, bahar ayları gibi kimi tüketicinin serin, kimisinin ise daha sıcak ortama ihtiyaç duyduğu anlarda hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonu bir arada çalıştırılabilerek kişiye özel iklimlendirme imkanı sunulabiliyor.

Düşük enerji tüketimi ile yüksek verim sağlayan LG iklimlendirme ürünleri, böylelikle Bodrum gibi bir bölgede yaşanabilecek elektrik altyapısı, jenaratör ya da trafo zorlanması gibi sorunları da bertaraf etmiş oluyor. LG ürünlerinin çevre dostu olması da ayrı bir önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEBA İnşaat Proje Yöneticisi Burak Olgun, SEBA taş evler projesinde tüm yıl oturumun öngörüldüğünü belirterek, "Yazlık bölgede ilk akla gelen soğutma konusunun yanı sıra, ısıtma da bizim için ayrı bir gündem maddesi haline geldi. Yerden ısıtma sistemine sahip evlerimizin ısıtma ve soğutma konusunu LG’nin klima ve ısı pompalarıyla çözdük. Evlerimizin tamamı ısıtma ve soğutma sistemlerinin veriminden çok memnun.” ifadelerini kullandı.

Dansuk Mühendislik Genel Koordinatörü Emine Güven de SEBA İnşaat’ın üst kalitede ürün ve hizmet beklentisine LG ürünleri ile yanıt verdiklerini vurgulayarak, "Bölgede doğalgaz olmaması nedeniyle, verimli bir ısıtma çözümü ihtiyacı bulunuyordu. Hem üst kalite hem de üst verimde çözüm olarak, soğutmada LG VRF sistemleri, soğutmada ise LG Isı Pompası’nı kullandık. Bu ürünleri seçerken dikkat ettiğimiz noktalardan biri de sistemlerin çevreye zarar vermeyecek olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

LG Electronics Türkiye İklimlendirme Ürünleri Satış Müdürü Süleyman Çavuşoğlu ise şunları kaydetti:

"Isıtma ve soğutma alanında sunduğumuz yüksek teknolojiye sahip ürünlerimiz sektörün tüm ihtiyacını hatta fazlasını karşılıyor. İç ortam konforu hem yaz hem de kış döneminde son derece önemli hale geldi. LG ürünleri, dört mevsim tüketici konforunu ön planda tutması ve bu doğrultuda geliştirilmesiyle öne çıkıyor. Kent, kırsal fark etmeksizin farklı iklim özellikleri gösteren farklı bölgelerde, bina cinsi fark etmeksizin üst düzeyde verim sağlayan çevre dostu ürünlerimizle fosil yakıt kullanmadan da iklimlendirmenin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Hem maliyet tasarrufu sağlamamız hem de yenilenebilir kaynak kullanımımız bizi öne çıkartıyor."

- LG Isı Pompası ile ideal sıcaklık

Farklı iklim özellikleri gösteren farklı bölgelerde, kentte, kırsalda, ahşap, betonarme, kerpiç fark etmeksizin her türlü binada üst düzeyde verim sağlayan LG Therma V ısı pompası, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlaması ve yüksek verimli ısıtma kabiliyeti ile SEBA Taş Evler’in ısıtma konusundaki çözümü oldu.

Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V, klasik yöntemlere oranla karbondioksit emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor, fosil yakıt kullanmadan da ısınmanın mümkün olduğunu ispatlıyor. Klasik ısıtıcılara oranla 4 kat daha etkili olan LG Therma V, ne kadar uzun süre kullanılırsa o oranda maliyet tasarrufu sağlıyor. Eksi 25 santigrat derece gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi mükemmel şekilde çalışan Therma V Isı Pompası, soğuk dış ortam havasında bile 65 santigrat dereceye kadar sıcak su sağlıyor. LG Therma V, yaz aylarında ise soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Therma V Isı Pompası’nın Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

- LG VRF Çözümü

SEBA Taş Evler’in soğutulmasında başrol oynayan LG'nin değişken soğutucu akışı (VRF) sistemi olan MULTI V ise verimlilik kayıplarını en aza indiriyor ve sürdürülebilir enerji avantajı sağlıyor. Olağanüstü konfor, enerji verimliliği ve güvenilirlik sunan LG VRF çözümleri, maliyetten tasarruf sağladığı ve kolay kurulduğu için çok yönlü ve en güçlü klimalardan biri olarak kabul ediliyor.

