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Bodrum’da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 13.08.2020 20:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan otluk ve makilik alandaki yangın kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisinde, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan otluk ve makilik alandaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisinde, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bir alanda sarp arazide çıkan yangına, havadan bir helikopter de destek verdi.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmasının sürdüğü yangında, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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