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Bodrum'da demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.12.2020 19:58 | Son Güncelleme

Bodrum'da demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi 33. Sokak'taki bir evin giriş kapısına yavru bir köpeğinin başının sıkıştığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yavru köpek kurtarıldı. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.

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