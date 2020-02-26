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Bodrum’da deniz dibi ve sahil temizliği

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi’nin ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ etkinliği kapsamında Ortakent sahilinde ve deniz dibinde toplam 245 kilo değişik türde çöp toplandı.Bodrum Belediyesi’nin 6 yıl önce başlattığı “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Ortakent sahilinde devam etti.

Bodrum’da deniz dibi ve sahil temizliği

Bodrum Belediyesi’nin ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ etkinliği kapsamında Ortakent sahilinde ve deniz dibinde toplam 245 kilo değişik türde çöp toplandı.
Bodrum Belediyesi’nin 6 yıl önce başlattığı “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Ortakent sahilinde devam etti. Öğrenci ve bazı işletmecilerin destek verdiği etkinliğe 22 yaşındaki kadın dalgıç da gönüllü olarak katıldı.
Bu yıl Yalıçiftlik Koyu’ndan Sahil Güvenlik DEGAK Timinin de katılımıyla başlayan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Gümbet’in ardından Ortakent sahilinde devam etti.
Sezon öncesi Bodrum yarımadasının cennet koylarında gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yapılan temizlik etkinliğinin Ortakent etabına, 22 yaşındaki Merve Nur Yaylalı isimli dalgıç da destek verdi. Denizde tüplü ve tüpsüz dalış yapan dalgıçların dip temizliği sürerken kıyıda ise Mümtaz Ataman İlkokulu 4. sınıf öğrenci ve öğretmenleri sahil şeridini çöplerden arındırdı.
Ortakent sahilindeki bazı işletmelerinin personellerinin de katıldığı temizlik çalışması yaklaşık iki saat sürdü. Azmak girişi, liman için ve civarı ile kıyı şeridinde yapılan temizlikte 115 kg araç lastik, 48 kg plastik ambalaj, 27 kg cam, 19 kg metal ve 36 kg da tekstil ve bahçe atığı toplandı.
Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıda ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.
“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği 28 Şubat 2020 Cuma günü, bir süre önce kesin korunacak hassas alan ilan edilen Yalıkavak-Küdür Yarımadası’nda devam edecek. Bodrum Belediyesi’nin çevre duyarlılığı konusunda farkındalığı geliştirmek ve özellikle çocuklara doğa ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı etkinlik kapsamında sezona kadar toplam 15 koy atıklardan arındırılmış olacak.

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