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Bodrum’da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi, deniz kahverengiye döndü

12.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Gece başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum’da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizin mavisi yerini kahverengiye bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.
Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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