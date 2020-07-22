YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da İdil Biret rüzgarı

Bodrum’da İdil Biret rüzgarı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. İdil Biret Müzik Festivali’nin bu yılki temasını Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü 5 piyona konçertosu oluşturdu. Konsere izlemeye gelenler sosyal mesafe kurullarına uydu ve maske taktı. Öte konser girişinde herkesin ateşi ölçüldü.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 2. İdil Biret Müzik Festivali sonunda yaptığı konuşmada 70 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada başarıyla temsil eden İdil Biret ile gurur duyduklarını, önümüzdeki yıllarda da kendisini Muğla sahnesinde ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Gürün; “Müthiş enerjisi ve sahnesiyle İdil Biret’i dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İdil Biret Muğla’da ilk defa Yatağan Stratonikeia’da on binlere konser verdi. Daha sonra yine Stratonikeia konseri ve İdil Biret Müzik Festivali’nin ilkiyle Menteşe ve Marmaris’te sanatseverlerle buluşturduk. Şimdi de Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde bir dev var. İdil Biret’in deyimiyle müziği bir meslek olarak değil, misyon olarak görüyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm dünyada başarıyla temsil ediyor. Kendisiyle gurur duyuyor ve çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dev sanatçının arkasında çalan Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestramıza da teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki yılda Muğlamızda İdil Biret’i ağırlayacak ve onu sanatseverlerle buluşturacağız” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı İdil Biret Müzik Festivali Türkiye’nin farklı illerinden izlenerek sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı. İstanbul, Eskişehir’den yorum yapan vatandaşlar bizlere müzik ziyafeti yaşattınız teşekkürler, klasik müzik melodileri evimizin içinde” gibi yorumlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Muğla Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
İskele Eczanesi
Datca
Bilgin Eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.