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Bodrum'da "İz Bırakan Gayık Ustalarına Saygı" etkinliği

10.05.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası destekleriyle "Bodrum'a İz Bırakan Gayık Ustalarına Saygı" etkinliği düzenlendi.

Trafo Kafe'de düzenlenen etkinlikte, deniz emekçileri ve gıyabında ailelerine plaket verildi.

Etkinlikte, Bodrum'un yerel sanatçılarından Neco ve Tenekeci Mehmet sahne aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, ustaların Bodrum'un tanıtımına, mavi yolculuğun gelişmesine, usta-çırak ilişkisinin olduğu o dönemde birçok kişiye ekmek kazandırılmasına katkı sağladığını anlattı.

Dinç, Bodrum'u Bodrum yapan, bugünlere gelmesinde ustaların çok büyük emekleri olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Bodrum'a değer katan ustalara teşekkürlerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a büyük katkılar sunan ustaları anarak başladığı konuşmasında, "Bodrum'un kadim tarihinde yer alan süngercilik kültürü, gelişen tersanecilik kültürü, ustaların elinden çıkan o güzel teknelerimizle dünya denizlerinde yelken açan yelkencilerimiz, denizcilerimiz, turizmcilerimiz... Bodrum böyle bir kent." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Aras, ayrıca kurulacak Sünger Araştırma Merkezi ve Müze Projesi'nin çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

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