Bodrum’da kaçak yapılaşmayla mücadelede seferberliği devam ediyor

Eşsiz coğrafi dokusu, yöresel mimarisi, tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin ve dünyanın gözdesi olan Bodrum’da bu mirasın korunması için Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği vatandaşların da desteği ile devam ediyor.

Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği, tepelerin yok edilmesi, kıyıların doldurulması, dere yataklarının önünün kesilmesi gibi doğaya verilen tahribatların önlenmesi ve Bodrum’a özgü mimarinin korunması amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana aralıksız devam ediyor.

14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı

Bodrum’un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras’ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı.

Bodrum’da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da Belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının Belediye’nin çağrı merkezi ile whatsapp iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi.