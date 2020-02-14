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Bodrum’da kura çekimi ile esnafın yeri belli oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde Pazar yeri stantları için kura çekimleri gerçekleşti.Bodrum, Yalıkavak, Konacık, Bitez’de sebze, meyve ve tuhafiye alanında faaliyet gösteren pazar esnafına, hizmet vereceği Pazar Yerleri için kura çekimleri yaptırıldı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde Pazar yeri stantları için kura çekimleri gerçekleşti.
Bodrum, Yalıkavak, Konacık, Bitez’de sebze, meyve ve tuhafiye alanında faaliyet gösteren pazar esnafına, hizmet vereceği Pazar Yerleri için kura çekimleri yaptırıldı. Başvuruların yoğun olduğu Pazar yeri kura çekimleri Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat işleri Birimine 130 Pazar esnafının Pazar yeri başvurusu yaptığı öğrenilirken, bunun 19’u sebze meyve, 15’i tuhafiye olmak üzere, Bodrum, Yalıkavak, Konacık ve Bitez pazar yerlerinde, toplamda 34 adet Pazar yeri standı sahiplerini buldu.
14.01.2020 tarihli ve Karar No:2020/172 sayılı Bodrum Belediyesi Encümen Kararınca, 14.02.2020 günü Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Pazar Yerleri Kurasına katılmaya hak kazananların listesi belediyenin resmi internet sitesi www.bodrum.bel.tr adresinde yayınlandı.

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Aslı Eczanesi
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