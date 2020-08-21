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Bodrum’da Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi açılacak

MUĞLA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisine ev sahipliği yapacak.

Bodrum’da Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi açılacak

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisine ev sahipliği yapacak. Usta sanatçının ölümünün 500. yılı dolayısıyla düzenlenen sergi, 25 Ağustos 2020 Salı günü saat 19.00’da sanatseverlerin de katılımıyla beğeniye sunulacak.
Emre Sefer’in Genel Koordinatörlüğü ile yürütülen ve İbrahim Karaoğlu’nun yöneticiliğini yaptığı sergi, Leonardo’nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentinden Bodrum’a uzandı. Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesi kapsamında ülkemizin ünlü ressam, yazar, müzisyen ve sinemacıları, Leonardo Da Vinci’ye gönderme yaptıkları yapıtları ile İstanbul ve İzmir’den sonra Bodrum’da sanatseverlerle buluşuyor.
Sergide; Devrim Erbil, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi gibi sanatçıların, çok büyük boyutlu resim ve heykelleri sergilenecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay’ın yazılarından ve sergilenen yapıtlardan oluşan “Leonardo da Vinci’ye Saygı” kitabı da sergi süresince satışa sunulacak.
Yönetmen Durmuş Akbulut’un, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” çok özel bir filme dönüştürülerek sergi etkinlikleri süresince izlenebilecek.
Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil’in "Mekan Tiyatrosu" konsepti ile çocuklar için özel olarak yazıp, sahneye koyduğu "Da Vinci Bana Dedi ki" tiyatro oyunu, proje kapsamında, belirli aralıklarla, serginin yapılacağı tüm alanlarda, izleyiciler için sahnelenecek.
22 Eylül’e kadar sürecek Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi Bodrum’dan sonra Ankara ve Adana’da sanatseverlerle buluşacak.

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