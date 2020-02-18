Bodrum’da lise öğrencilerine ’Kaskımla Güvendeyim’ semineri verildi

Motosiklet kullanımının yoğun olduğu ilçede Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle Akbaş Sürücü Kursu tarafından ’Kaskımla Güvendeyim’ semineri verildi.

Heredot Kültür Merkezinde Bodrum’da ilk kez düzenlenen seminere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şafak Zini, ilçedeki farklı liselerden öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Seminerde konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, kask kullanmanın önemine dikkat çekerek "Lütfen çok dikkat edelim. Ailelerimizi üzmeyelim. Hiç buna hakkımız yok." dedi.

Seminer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şafak Zini ve Bodrum Devlet Hastanesi’nden Mustafa Özgün Yılmaz’ın konuşmalarının ardından Uz.J V.Kad. Çvş. Hızır Tim Komutanı Erdem Kocaöz’ün, ’Motosiklet Başlangıç Eğitimi’ sunumu, Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Bihter Meray’ın, ’Trafikte Riskli Davranışlar ve Psikolojik Temelleri’ başlıklı konuşması, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Recep İnan ’Trafik Eğitimi’ konulu sunumu ve son olarak güvenli sürüş uzman öğreticisi Eda Kıroğlu’nun trafik ile ilgili genel sunumuyla devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren seminerin sonunda öğrencilere lokma ikramında bulunuldu.

