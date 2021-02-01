YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Bodrum’da litrelerce sahte alkol ele geçirildi

01.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda litrelerce sahte alkol ve etil alkol ile uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede alkol operasyonları gerçekleştirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda litrelerce sahte alkol ve etil alkol ile uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede alkol operasyonları gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 47 litre el yapımı sahte alkol, 227 litre etil alkol, 7 adet anason kiti, 11 litre el yapımı rakı ve 11 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 adet elektronik sigara tütünü yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce diğer ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 270 bin adet sahte bandrollü makaron, 2 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 20 kilo kıyılmış tütün, 120 adet gümrük kaçağı puro, 6 kilo mükerrer bandrollü nargile tütünü, 21 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 13 adet sahte bandrol, 20 adet tefecilik suçu kapsamında belge, 6 adet senet, 1 adet sahte 500 avro, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 107 adet fişek ve suçtan elde edilen 4 bin 965 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şahsa çeşitli ihlallerden işlem yapıldı. 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:25
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Fidan üretim tesisinde yangın

Fidan üretim tesisinde yangın

Bodrum’a hortum uyarısı

Bodrum’a hortum uyarısı

AK Parti’de Kadem Mete güven tazeledi

AK Parti’de Kadem Mete güven tazeledi

Marmaris’te Lodos etkili oluyor

Marmaris’te Lodos etkili oluyor

Büyükşehir’in makine ikmal tesisinde yüzde 58 tasarruf sağlandı

Büyükşehir’in makine ikmal tesisinde yüzde 58 tasarruf sağlandı

Jandarma’dan köy evine kumar baskını

Jandarma’dan köy evine kumar baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.