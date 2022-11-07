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Bodrum’da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

07.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Bodrum’da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

lçeyese gece getkili olan yağış sonrası Belediye ekipleri hummalı bir çalışma içerisine girerken metrekareya 41 kg yağış düştüğü öğrenildi.

Yarımada genelinde zaman zaman etkili olan, merkezi bölgelerde metrekareye 41, Turgutreis bölgesinde ise 52 kg olarak ölçülen yılın ilk yağışı bazı noktalarda mazgalların doğal atıklardan tıkanmasına sebep olurken kısa süreli taşmalar meydana geldi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda olumsuzluklara anında müdahale ederek daha büyük risklerin önüne geçti.

Karaova, Yalıkavak, Bitez ve Turgutreis mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yağmurlarla birlikte yollara akan toprak parçaları ekiplerce temizlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Mazı Mahallesi İnceyalı yolu üzerine devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açarken zaman zaman şiddetlenen rüzgâr nedeniyle bir ağaç da Bahçelievler Mahallesinde park halindeki aracın üzerine devrildi. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuzda kaldılar.

Geçtiğimiz günlerde belediyenin ilgili birimleri, şiddetli yağmurların yağma ihtimalini öngörerek hazırlık yaptı. Yağmur hatlarında ve dere yataklarında temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağmur sularının birikerek su taşkınlarına neden olmasını engelledi.

Özellikle Bitez, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde belediye tarafından yapılan yağmur suyu drenaj hatlarının geçmiş yıllarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçmesi, esnaf ve vatandaşların takdirini topluyor.

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