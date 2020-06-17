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Bodrum’da sarnıçlar bakıma alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde kendi sorumluluğunda bulunan tarihi su sarnıçlarını bakıma aldı.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı bakıma alınarak birçok eksiği de giderilen sarnıçlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden bakıma alındı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde kendi sorumluluğunda bulunan tarihi su sarnıçlarını bakıma aldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı bakıma alınarak birçok eksiği de giderilen sarnıçlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden bakıma alındı. Ekipler, ilçe merkezinden başladıkları çalışmalarda ilk olarak sarnıçların çevresinde ve üzerinde bulunan kuru otları temizliyor. Ardından sarnıçları badanalayan ekip, çevre temizliği ile bakım işlemini tamamlıyor.
Ekipler yaklaşık bir aylık sürede Bodrum Belediyesi sorumluluğunda ve vatandaşların arazilerinde bulunan 100’ün üzerinde tarihi su sarnıcına bakım gerçekleştirecek.

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