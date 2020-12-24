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Bodrum'da şebeke suyu verilemeyen mahallede su ihtiyacı kuyulardan karşılanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bodrum'da şebeke suyu verilemeyen mahallede su ihtiyacı kuyulardan karşılanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sorunu, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçede 28 hanenin bulunduğu Koca Sarnıç ve Küçük Sarnıç mahallelerine şebeke suyunun verilememesi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını, tankerlerle ya da bölgede bulunan sarnıç ve eski kuyulardan sağlamaya çalışıyor.

Ellerinde kovalarla sarnıç ve kuyuların başına giden vatandaşlar, su sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını ve mahalleye şebeke hattı çekilmesini istiyor.

Şennur Köse (52), gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan bu yana köyde su sorunu yaşadıklarını, suya ve yola ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinden Erol Erdoğan ise mahalleye bugüne kadar yeterince ilgi gösterilmediğini savunarak, "Bu konuda imza da topladık ancak bir sonuca ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Mehmet Akçin ise geçen yıl belediyeyle görüşme yaptıklarını ancak hala bir sonuca varılamadığını kaydetti.

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