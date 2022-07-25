YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı

Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı

25.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı

Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Kalesi açıklarında 30 metrelik yat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yat kaptanının, durumu KEGM'e bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Yat, ekipler tarafından yedeklenerek, Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldüBodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördüRize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum kurtarma

Muğla Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:59
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:27
Yatsı
21:58
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.