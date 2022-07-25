Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Kalesi açıklarında 30 metrelik yat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yat kaptanının, durumu KEGM'e bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Yat, ekipler tarafından yedeklenerek, Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi.



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