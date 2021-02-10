Bodrum’da tarım kampı kuruluyor

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik tarım kampı açılacak. Üreticileri bilgilendirme toplantısı yapan Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz Karaova bölgesine yatırımların devam edeceğini söyleyerek Gençler için tarım kampı açacaklarının müjdesini verdi.

Bodrum Belediyesi’nin Bahçeyakası Mahallesi’nde bulunan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya bölge muhtarları ve belediye meclis üyeleri, TARKO (Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) başkanı Cesur Öncel, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ile Mumcular Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile üreticiler katıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 16 ayda tarıma yönelik hayata geçirilen projeler ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdiği konuşmasında üretimin önemine dikkat çekti. "Tarımsal Üretimde Kümelenme Modeli" projesi için özellikle Kavaklı Darboğaz Mevkii’nde arazileri bulunan vatandaşlardan destek isteyen Yılmaz, belediyenin imkanları doğrultusunda üreticilere her türlü desteğin verileceğini belirtti. Yılmaz’ın ardından TARKO Başkanı Cesur Öncel, Belediye Meclis Üyesi Aşkın Parmak, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ve Kavaklı Darboğaz Mevkii’nde üreticilik yapan Sabri Güngör de konuya ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Üretici teşvik edilecek

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi; "Bugün burada tarımın tüm paydaşlarıyla üreticilerimiz, kooperatifimiz, ziraat odamız, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün temsilcileriyle birlikte üretici vatandaşlarımızla bir araya gelip önümüzdeki 1 Mart itibariyle başlayacağımız ekim-dikim faaliyetleriyle ilgili olarak hem bilgilendirme hem de projelerimizin vücut bulması için onları üretime teşvik etmek adına yapacağımız işlerden bahsettik. Bahsedilen konular sonucunda, üretime teşvik anlamında ciddi destekler alacağımızı düşünüyoruz."

Satın alma garantili fide hibesi

Tarımsal Üretimde Kümelenme Modeli projesi çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bu kümelenme modelinde yer alan Kavaklı Darboğaz mevkiinde yaklaşık bin 500 dönümlük arazinin elektrik ve su konularını çözdük. Ve buna istinaden burada üreticilere satın alma garantili fide hibesi gerçekleştirerek onları üretime teşvik ederek Bodrum ekonomisine katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Gençler tarım kampında bir arya gelecek

Türkiye’de bir ilk olacak tarım kampı hakkında bilgi vererek sözlerini sonlandıran Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı; "Diğer önemli konumuz ise Etrim bölgesinde gerçekleştireceğimiz tarım kampı. Hem gençlerimizin ilgisini tarıma çekmek hem de tarımın turizmle entegrasyonu anlamında ciddi rotalar oluşturacağız. Bu bölgede yapacağımız iş Mayıs 15 itibariyle başlayacak ve 6 dönemden oluşan birer haftalık, 30’ar kişiyi kapsayan toplamda 180 genci barındıracağımız ve sadece tarımsal faaliyetler yapacağımız bir kamp planlıyoruz. Mart 15 itibariyle başvuruları almaya başlayacağız ve Mayıs 15 itibariyle de bunun 3 dönemini Bodrum’un gençlerine, 3 dönemini de Türkiye genelindeki gençlere tahsisini gerçekleştirerek Türkiye’de ilk olan bir faaliyeti hayata geçirmeyi planlıyoruz"

