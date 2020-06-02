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Bodrum’da tehditle senet imzalatan üç kişi yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum Barlar Sokağındaki bir işletme sahibine zorla senet imzalatan üç kişi Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Gümbet Barlar Sokağında faaliyet gösteren bir spor salonu işletmecisine zorla senet imzalatıldığının bilgisi alınması üzerine işletme sahibine ulaşılarak ifadesi alındı.İşletme sahibi haksız yere kendisinden 200 bin TL para istendiğini ve silahla tehdit edilerek zorla senet imzalatıldığını belirten işletme sahibi şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bodrum’da tehditle senet imzalatan üç kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum Barlar Sokağındaki bir işletme sahibine zorla senet imzalatan üç kişi Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Gümbet Barlar Sokağında faaliyet gösteren bir spor salonu işletmecisine zorla senet imzalatıldığının bilgisi alınması üzerine işletme sahibine ulaşılarak ifadesi alındı.
İşletme sahibi haksız yere kendisinden 200 bin TL para istendiğini ve silahla tehdit edilerek zorla senet imzalatıldığını belirten işletme sahibi şüphelilerden şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 8 adet değişik miktarlarda senet, kurusıkı tabanca müştekiye zorla imzalattırılan senet ele geçirildi.
Silahlı nitelikli yağma suçundan haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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