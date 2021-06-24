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Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı

24.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, bir köpeğin Türk Telekom tesisat bacasına düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti.

Ekiplerce düştüğü bacadan kurtarılan köpek, Bodrum Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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