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Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan gazeteci Hakan Aygün serbest bırakıldı.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Aygün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Burada savunması istenen Aygün, söz konusu paylaşımları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, hazırlanan iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Aygün'ü tahliye etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, 3 Nisan'da Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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