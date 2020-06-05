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Bodrum’da ünlülerin mahallesine uyuşturucu operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 05.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yazlık başkenti ve çok sayıda ünlünün yaşadığı Bodrum Gümüşlük Mahallesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti ve imali yaptığı duyumu alındı.

Bodrum’da ünlülerin mahallesine uyuşturucu operasyonu

Türkiye’nin yazlık başkenti ve çok sayıda ünlünün yaşadığı Bodrum Gümüşlük Mahallesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti ve imali yaptığı duyumu alındı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izni sonrası belirlenen adreste Jandarma KOM ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, A.S.C isimli şahsın evinin içerisinde ve bahçesinde saksı içinde boyları 100-150 cm arasında değişen 10 kök kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.S.C. isimli şahıs, gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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