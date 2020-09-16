YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da üretici pazarına ilgi her geçen gün artıyor

Bodrum’da üretici pazarına ilgi her geçen gün artıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında açılan Bodrum üretici pazarlarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) koordinesinde açılan üretici pazarlarında vatandaşlar, en taze ve organik ürünleri direkt üreticisinden almaya devam ediyor.Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin stantlarından oluşan pazarlarda ki ürünler, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ekiplerince denetlenirken, pazarda yerli üretim dışında ürün bulundurulmuyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında açılan Bodrum üretici pazarlarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.
Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) koordinesinde açılan üretici pazarlarında vatandaşlar, en taze ve organik ürünleri direkt üreticisinden almaya devam ediyor.
Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin stantlarından oluşan pazarlarda ki ürünler, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ekiplerince denetlenirken, pazarda yerli üretim dışında ürün bulundurulmuyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazara vatandaşlar da erkenden gelerek alışveriş yaparken, tüketicilerde pazarlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, pazarların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin de alındığı üretici pazarları her hafta Çarşamba günleri Bodrum pazar yerinde, Cuma günleri Yalıkavak pazar yerinde, Cumartesi günleri ise Müskebi pazar yerinde açılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Muğla Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:06
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Kansere yeni umut Anadolu'dan
Kansere yeni umut Anadolu'dan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.