YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da yapılan Güven operasyonunda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Bodrum’da yapılan Güven operasyonunda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

30.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri “Huzur ve Güven” denetimi yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri “Huzur ve Güven” denetimi yaptı. Bodrum Genelinde yapılan çalışmada sokaklar, caddeler tutuldu, ilçenin dört bir yanında denetim yapıldı.
Bodrum genelinde “Huzur ve Güven” denetimi yapıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutreis başta olmak üzere yarımada genelinde denetim yaptı. Karadan Jandarma, Denizden ise Sahil Güvenlik Ekipleri 24 saat boyunca denetimlere devam etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik ekipleri de şok baskınlar düzenledi.
200 güvenlik gücünün katıldığı “Huzur ve Güven” denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 2 şahsa 6 bin 280 TL, 65 Yaş üstü kısıtlama ihlalinden 2 şahsa 6 bin 280 TL, maske ihlalinden 46 Şahsa 41 bin 400 TL, sigara içme yasağından 2 şahsa 854 TL olmak üzere toplamda 52 şahsa 54 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.
İlçe genelinde Jandarma ekiplerinin yol denetiminde ise 47 araca toplamda 50 bin 122 TL Trafik cezası uyguladı. Trafik uygulamasında 2 araç yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. Kom ve Narkotik ekipleri ise 28 metruk bina kontrol etti, 2 gr. toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet gümrük kaçağı puro, 30 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 110 litre etil alkol, 5 adet toplam 1 litre anason aroması, 30 pet şişe 0,5 ml sahte alkol ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:04
Öğle
13:25
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Marmaris’te denizin rengi değişti

Marmaris’te denizin rengi değişti

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Büyükşehir, pandemi döneminde 5 hasta nakli yaptı

Büyükşehir, pandemi döneminde 5 hasta nakli yaptı

Pazar atıkları yaban hayvanlarına yem oluyor

Pazar atıkları yaban hayvanlarına yem oluyor

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.