YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da yelken eğitimleri devam ediyor

Bodrum’da yelken eğitimleri devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Son yıllarda, denizciliğe artan ilgi yelken eğitimlerine de yansıdı.

Son yıllarda, denizciliğe artan ilgi yelken eğitimlerine de yansıdı. Yelkencilik ve yelken sporunu öğrenmek isteyenler için düzenlenen eğitimler yoğun ilgi görmeye başladı.
Bodrum’da düzenlenen kurslarda; Yelkenli tekne donanımı, coğrafya ve rüzgar yönleri, denizde ilk yardım eğitimleri, yelken kullanma pratikleri, dümen ve yelkenle dümen kullanımı, manevra pratikleri, orsa, pruva ve apaz yelken eğitimi, pusula kullanma eğitimi, yelkeni tekneyi seyir için hazır hale getirme gibi önemli konularda eğitim veriliyor. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde sağlıklı yaşam, takım ruhu bilincini gelişimi ve denizi sevmek ve korumak gibi temel bilgiler de yelken eğitimi alanlara aktarılıyor. Su Üstünde bloğu yöneticisi Eren Budaklı eğitimlerin denizi anlama ve koruma, yelken sevgisi aşılamanın en güzel yolu olduğunu ve eğitimi alanlarında ömür boyu sürecek bir uğraş kazandıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Panik kaza getirdi; 1 yaralıPanik kaza getirdi; 1 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtıAlkollü sürücü dehşet saçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Meltem Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.