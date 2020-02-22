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Bodrum’daki 20 klinik 3 ay ücretsiz hizmet verecek

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde sokaktaki canlar için başlatılan çalışma büyüyerek adeta bir seferberliğe dönüştü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde sokaktaki canlar için başlatılan çalışma büyüyerek adeta bir seferberliğe dönüştü. Kent Konseyi ile ortak yürütülen proje kapsamında Bodrum’daki 20 veteriner kliniğinde ücretsiz kimliklendirme ve kısırlaştırma işlemleri uygulanacak.
1 Mart 2020’de başlayacak olan uygulama, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Ortak Projesi olarak hayata geçiriliyor. Kimliklendirme ve Kısırlaştırma Projesi, Bodrum’da bulunan ve Muğla Veteriner Hekimleri Odası ’na üye 20 veteriner kliniğinin desteği ile gerçekleştirilecek.
İki aydır süren çalışmalar meyvesini verdi
Bir süredir alt yapı hazırlıkları yapılan projenin hayata geçirilmesi için, 10 Ocak 2020 tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen ve Kent Konseyi Çalışma Grubu arasında Kimliklendirme ve Kısırlaştırma protokolü imzalandı. Projenin son aşamasında, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri bir araya gelerek 1 Mart günü başlayacak olan projenin detaylarını görüştüler.
1 Mart-1 Haziran arası özel kliniklerde yapılacak
Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bakımevlerinde sahipsiz hayvanlara sürekli olarak yapılan kimliklendirme çalışmaları 1 Mart-1 Haziran günleri arasında özel kliniklerde sahipli ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz uygulanacak. Projeye destek veren 20 veteriner kliniği aynı tarih aralığında, kendi belirledikleri sayıda kedi ve köpek kısırlaştırılması yapacak. Kısırlaştırma ameliyatlarında kullanılacak olan ameliyat sarf malzemesi, anestezi ve antibiyotik gibi malzemeler yine kimliklendirme çiplerinin olduğu gibi Bodrum Belediyesi tarafından temin edilecek.
Klinikler için randevu sistemi uygulanacak
Türkiye’ye örnek olacak olan Kimliklendirme ve Kısırlaştırma Projesi kapsamında, özel kliniklerde sahipli ve sahipsiz kedi köpekler için kısırlaştırma randevusu, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından organize edilecek. Randevu ve bilgi almak isteyenler, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarına mesaj ve hayvankorumabodrum@gmail.com adresine mail gönderebilirler.

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