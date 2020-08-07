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Bodrum’daki kazada hayatını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden iki yakın arkadaş memleketleri Zonguldak’ta toprağa verildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden iki yakın arkadaş memleketleri Zonguldak’ta toprağa verildi. İki gencin babaları taziyede güçlükle ayakta durabildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkant Gürleyen ile 26 yaşındaki Berat Aydın için Kozlu Belediye binasına ait meydanda cenaze töreni düzenlendi. İki yakın arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Berat Aydın’ın kentte esnaflık yapan babası Abdullah Aydın ile Berkant Gürleyen’in iş adamı babası Cengiz Gürleyen cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.
Evlatlarının tabutu başında gözyaşı döktüler
Alanı dolduran çok sayıda vatandaş, gençlerin yakınlarına taziyelerini iletti. İki baba, evlatlarının tabutları önünde gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen Abdullah Aydın ve Cengiz Gürleyen’i kendilerine sarılan yakınları teselli etmeye çalıştı.
Cenaze törenine Kozlu Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu ile AK Parti Zonguldak milletvekillerinin yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozlu İlçe Müftüsü Şevket Bulut iki yakın arkadaşın cenaze namazlarını kıldırdı. Müftü Bulut, "Bu iki genç kardeşimiz elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılmış oldular. Rabbim rahmet eylesin. Yüce mevlam yolculuklarını kolay eylesin. Kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Siz geride bırakmış olduğu sevenlerine, dost ve yakınlarına sabırlar versin" dedi.
Berat Aydın ve Berkant Gürleyen’in cenaze namazlarının kılınmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Berkant Gürleyen Güney Mahallesi’ndeki mezarlığa, Berat Aydın ise Kılıç Aile Mezarlığı’na defnedildi.
Olay
Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı aracın sürücüsü Berkant Gürleyen, Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu. Hurdaya dönen cipin motor kısmı çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan ise Hyundai marka cipte bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı. Aracı kullanan Berkant Gürleyen ise cipte sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan ve ağır yaralanan Gürleyen’i güçlükle şoför koltuğundan çıkardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İki arkadaşı ölüm bile ayıramadı
Berat Aydın olay yerinden hayatını kaybederken, Berkant Gürleyen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Metin Kukul, Sefa Çakal, Alper Bahadır ise Bodrum’da hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aydın ve Gürleyen’in çok samimi iki arkadaş oldukları ve Zonguldak’ta yaşayan gençlerin birkaç gün önce Bodrum’a tatile gittikleri öğrenildi.

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