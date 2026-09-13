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Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray'da rekor

Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ederken, Okan Buruk da tarihi bir başarıya imza attı.

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray'da rekor
Burak Kavuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor galibiyetiyle Süper Lig tarihine geçti.

OKAN BURUK'TAN TARİHİ REKOR

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray da rekor 1

Okan Buruk, Galatasaray'daki başarılı performansını istatistiklere de yansıttı. Tecrübeli teknik adam, 149 Süper Lig maçında elde ettiği 119 galibiyetle yüzde 80 galibiyet oranına ulaşarak lig tarihinin en yüksek oranına sahip teknik direktörü oldu.

"ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray da rekor 2

Kocaelispor karşılaşmasını değerlendiren Okan Buruk, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi.

Buruk, "Zor maç. Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u yenememiştik, psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar vs. hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemlisi topu içeri atmaktı" ifadelerini kullandı.

"SONUNDA KAZANDIK"

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray da rekor 3

Rakibin oyun anlayışına da değinen Buruk, Kocaelispor'un uzun toplarla etkili olmaya çalıştığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda" dedi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti! Galatasaray da rekor 4

Kocaelispor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdıran Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Okan Buruk ise elde ettiği tarihi galibiyet yüzdesiyle sarı-kırmızılı kulübün başında önemli bir rekora daha imza attı.

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MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Kocaelispor Kocaelispor

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Okan Buruk Kocaelispor galatasaray
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