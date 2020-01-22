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Bodrumlu çocuklar ’Halk Süt’ içiyor

MUĞLA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Halk Süt’ projesi kapsamında çocuklara ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından Karaova bölgesindeki üreticilerden toplanarak günlük olarak üretilen ’Bodrum Halk Süt’, Bodrum genelinde 2-5 yaş arası yaklaşık bin çocuğa ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Halk Süt’ projesi kapsamında çocuklara ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından Karaova bölgesindeki üreticilerden toplanarak günlük olarak üretilen ’Bodrum Halk Süt’, Bodrum genelinde 2-5 yaş arası yaklaşık bin çocuğa ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşlardan gelen talebin her geçen gün arttığı Halk Süt dağıtımı her gün belirlenen mahallelerde devam ediyor. Sokak sokak tüm Bodrum’u dolaşan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekip, özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılanıyor. Halk Süt arabasının geleceği gün ve saati bilen bazı çocuklar evlerin kapısında bekleyerek sütlerini kendi teslim alıyor. Ailelerde, ’Bodrum Halk Süt’ü çok beğendiklerini ve her hafta çocukları için kapılarına kadar süt getirilmesinden çok mutlu olduklarını söylediler.
Bodrum Halk Süt ayrıca Bodrum Belediye Gıda A.Ş. kafelerinde, pazar yerlerinde ve belirlenen noktalarda satışa devam ediyor.

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