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Bodrumlu çocuklar ‘Harikalar Mutfağı’ ile eğlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestr tatilinde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.Program kapsamında “Harikalar Mutfağı” Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestr tatilinde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.
Program kapsamında “Harikalar Mutfağı” Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Çocukların büyük bir beğeni ile izlendiği “Harikalar Mutfağı” Nurol Kültür Merkezi’nde minikler ve aileleriyle buluştu. Oyunu izleyenler arasında Bodrum Belediyesi’nin minik davetlileri de vardı. Ön sıraları dolduran Karaova Köklükuyu Çocuk Korusu çocukları oyunu ücretsiz olarak izleme olanağı buldu. Oyun bitiminde çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Harikalar Mutfağı yönetmeni Duygu Cindoruk’u tebrik eden izleyiciler, “Bodrum’un da artık bir çocuk tiyatrosu var ve biz büyükler bile izlemekten çok keyif aldık, eğlendik” yorumunu yaptı.
BBŞT Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı, sezona girdiğinden bu yana, her pazar yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Tiyatro, gelen talepler doğrultusunda, hafta arası da perdelerini çocuklara açıyor.

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