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Bodrum’un 30 Bin metre kanalizasyonu tamamlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı yatırımı devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı yatırımı devam ediyor. İlk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yapılacağı altyapı çalışmalarının 30 kilometresi tamamlandı.
Alt yapıya 350 milyon TL harcanacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanacak. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.
Aras: Büyükşehirle kol kola çalışıyoruz
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “ Bodrum’da Büyükşehrimizin büyük yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm var. Bodrum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi uyumuyla artık Bodrum’da ciddi yatırımlar yapılıyor. Biz görevde olduğumuz sürece Bodrum Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi kol kola hizmetlere devam edecek. Büyükşehrimiz özellikle bu bölgenin en büyük problemi olan alt yapıya büyük bir neşter vurdu. Kanalizasyon inşaatı devam ediyor. Evet zorluk çekiyoruz. Her şey bittikten sonra kanalizasyondan, atık sudan artık kimse söz etmeyecek. Alt yapı sorununu tarihe gömeceğiz” dedi.
Başkan Gürün; Bodrumumuz üst ve alt yapıları ile örnek bir merkez olacak
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “13 ilçesi, 569 mahallesi ile Muğla’mızda önem ve aciliyet sırasına göre hizmet ve projelerimizi belirledik. Büyük bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi eksikliklerimiz olacaktır. Özellikle alt yapı konusunda Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığımız kredilerle büyük alt yapı yatırım hamleleri başlattık. Dünya’nın ve ülkemizin göz bebeği ilçemiz Bodrum’un alt yapısına ayrı bir önem veriyoruz. Güzellikleri ile herkesi büyüleyen Bodrumumuz üst ve alt yapıları ile örnek bir merkez olacak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz ve yeni birçok projeyle hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

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Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
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