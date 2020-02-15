Bodrum’un 83 milyon Avro’luk yatırımı başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında 57 farklı proje 322 milyon TL’lik maliyet ile Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırım hamlesini temel atma töreni ile başlatıyor. Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağlanan 83 Milyon Euro’luk kredi ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor.

Bu kapsamda ilk etapta 120 Milyon TL yatırımla yapılacak olan 160 kilometre uzunluğa sahip kanalizasyon projesinin temel atma töreni, 17 Şubat Pazartesi günü saat 11.30 ‘da yapılacak. Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi’nde yapılacak olan ‘Bodrum Kanalizasyon Hattı’ temel atma töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

İlk etapta 120 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon projesi

Turgutreis, Gümüşlük ve çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılacak. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.

