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Bodrum’un en büyük arıtma tesisinin inşaatı başladı

19.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinde biri olan ve en gözde turizm merkezi olarak tercih edilen Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlandı.200 Bin nüfusa hitap edecekBodrum Turgutreis Mahallesinde 2 aşamalı olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinde biri olan ve en gözde turizm merkezi olarak tercih edilen Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlandı.
200 Bin nüfusa hitap edecek
Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 aşamalı olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atık su Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. 113 Milyon 600 bin TL’ye mal olacak tesiste 3 bin 337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak.
Başkan Gürün: Bodrum’a yakışan bir tesis olacak
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Bodrum ilçemiz için önemli olan bir yatırımın daha startını verdik. Turgutreis Atıksu Arıtma tesisimiz Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Turgutreis arıtma tesisimiz 37 bin metreküp kapasiteli, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleri ile Bodrum’umuza ve Muğla’mıza yakışan bir tesis olacak” dedi.

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