YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’un prestij yüzü 15 Haziran’da tamamlanacak

Bodrum’un prestij yüzü 15 Haziran’da tamamlanacak

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yat turizmi açısından da büyük önem arz eden Bodrum’da Yat Limanı alt yapı ve meydan düzenlemesinin yüzde 90’nı tamamlandı. Limanda elektrik, mekanik, yangın alt yapı imalatları, yürüyüş alanları ve oyun grupları çalışmaları 15 Haziran’da tamamlanacak.
Bodrum Yat Limanı ve alt yapı çalışmaları 20 bin metre karelik alanda devam ediyor. 20 bin metre karelik yat limanı zeminine döşenecek olan taşın cinsine Bodrum halkı ve yat limanında bulunan işletme sahipleri karar verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum halkının zemin taşının Andezit Taşı olması teklifini kabul ederek hayata geçirdi.
Ahmet Aras, “Bodrum’un ihtiyacı olan diğer bütün yatırımları da getireceğiz”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Belediyesi’nin 1 yıllık bütçesine denk gelen 250 milyon liralık yatırımı şu an Bodrum’da devam ettiriyor. Altyapıdan, modern otogara, limandan Turgutreis Yaşam Merkezi’ne Büyükşehir Bodrumumuza yakışan yatırımları hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek ve Bodrum’un ihtiyacı olan diğer bütün yatırımları da getireceğiz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Gürün, “Yat limanı yenilenen yüzüyle hizmete girecek”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Bodrum yat limanı projemiz 15 Haziran tarihinde bitiriyor. Bodrum halkımız yat limanı zemininin Andezit Taşı olması teklifinde bulundu. Halkımızın bu talebini yerine getirdik. Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden geçen Bodrum Limanı zemin döşemelerinin andezit taşı olması, yazışmalar, malzeme temini, korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sebebiyle liman çalışmalarımızın süresi uzadı. Güzel Bodrumumuza en yakışanını yapmak için uğraşıyoruz. 15 Haziranda limanımız yenilenen yüzüyle hemşehrilerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Muğla Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Esen Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.