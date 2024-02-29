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Boğanın saldırdığı oğlunu kurtaran ancak kendi kurtulamayan yaşlı adam toprağa verildi

İHA İHA
29.02.2024 15:19
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Nevşehir’de boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Yaşlı adam, köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Olay, Nevşehir’in merkeze bağlı Basansarnıç köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah hayvanları sağmak için ahıra giren Recep Cengiz (44), boğanın saldırısına uğradı. Recep Cengiz’in bağırması üzerine babası Kazım Cengiz (70) yardım için ahıra girdi. Oğlunu ahırdan çıkaran yaşlı adam, daha sonra hayvanları yemlemek için tekrar içeri girdi. Boğa baba Kazım Cengiz’e de saldırdı. Diğer aile fertleri, ağır yaralanan Kazım Cengiz’i çekerek ahır dışına çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazım Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğanın saldırması sonucu yaralanan Recep Cengiz de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Lokman Durmuş, “Komşumuz Recep hayvanları sağmak için ahıra girmiş. O anda boğanın saldırısına uğramış. Yaralı şekilde kendisini dışarı atmayı başarmış. Daha sonra babası ahıra giriyor. Boğa babasına da saldırmış. Kazım amcayı boğa köşeye sıkıştırarak öldürmüş. Kazım amcanın kırılmayan kemiği kalmamış” şeklinde konuştu.

Recep Cengiz de İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde hayvanları yemlemek ve sağmak için ahıra girdim. Bu arada bana saldırdı. Babam beni boğanın elinden kurtardı. Ben eve çıktım. 10-15 dakika sonra da babamın sesini duydum. Yaralı şekilde babamı dışarı çıkarttım” dedi.

Boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kazım Cengiz, Basansarnıç köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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