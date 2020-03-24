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Boğaziçi Belediyesi kurumları ilaçlıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 24.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Boğaziçi Belediyesi yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılma riskinin en fazla olduğu yaşam alanlarında başlattığı dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Boğaziçi Belediyesi ekipleri belde genelinde Korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Boğaziçi Belediyesi kurumları ilaçlıyor

Boğaziçi Belediyesi yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılma riskinin en fazla olduğu yaşam alanlarında başlattığı dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Boğaziçi Belediyesi ekipleri belde genelinde Korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belirli aralıklar ile yolcu otobüsleri ve belde merkezinde bulunan toplu yaşam alanlarında yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra kapalı olmasına rağmen Boğaziçi ilkokul ile ortaokulunda da yaptı.
Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, “Ülkemizde her geçen gün hızla yayılmaya devam eden Korona Virüsü insanlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Korona Virüsü tedbirleri kapsamında belediye ekiplerimiz toplu yaşam alanlarını belirli aralıklar ile dezenfekte ediyor. Vatandaşlara her fırsatta evlerinde kalmaları gerektiği uyarılarını yapıyoruz. İnşallah bu illeti başımızdan hep beraber defedeceğiz ve gündelik hayatımıza kaldığı yerden devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Boğaziçi Belediyesi kurumları ilaçlıyor

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