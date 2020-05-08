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Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 02:49 | Son Güncelleme

Nefes borusuna salatalık kaçan 8 aylık Ateş Bulut isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay Muğla’nın Ula İlçesi’nde meydana geldi.

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Nefes borusuna salatalık kaçan 8 aylık Ateş Bulut isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay Muğla’nın Ula İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ateş Bulut isimli 8 aylık bebeğin boğazına salatalık kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş bebek hayatını kaybetti.
Öte yandan ateş bebeğin ailesinden çok sayıda vatandaşta hastaneye geldi. Ateş bebeğin annesi hastanenin acil girişinde sinir krizi geçirdi.
Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

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Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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